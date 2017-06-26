Ирландский военный корабль спас более 700 беженцев у берегов Ливии

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Ирландский военный корабль спас 712 человек у берегов ливийской столицы Триполи в рамках международной спасательной операции, передает агентство Рейтер со ссылкой на силы обороны Ирландии.

Корабль LÉ Eithne в воскресенье провел операцию по спасению терпящих бедствие в 40 километрах к северо-западу от Триполи. Шесть мигрантов были обнаружены без сознания, их удалось спасти.

По данным агентства, корабль перевезет всех беженцев, включая 14 беременных женщин и четырех детей младше четырех месяцев, в безопасное место. В порту их передадут властям Италии.

"Я с гордостью могу сказать, что все жизни были спасены, ни одной потеряно не было. Это была комплексная операция, в рамках которой (человеческие — ред.) жизни были под угрозой на каждом шагу за весь 8-часовой период", — приводит агентство слова командира Брайана Фицджеральда (Brian Fitzgerald).

С начала нынешнего года по Средиземному морю в Европу прибыли более 77 тысяч мигрантов и беженцев, согласно данным Международной организации по миграции. 1828 человек при попытке пересечь Средиземное море погибли.

По данным МВД Италии, за минувший год в страну по Средиземному морю прибыло рекордное количество мигрантов — более 181 тысячи человек. С начала этого года на побережье страны высадились свыше 62 тысяч мигрантов, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 17%.