Суд в Киеве перенес на 29 июня слушание по делу Януковича

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева перенес на 29 июня заседание по уголовному делу экс-президента Украины Виктора Януковича о государственной измене, дав время обвиняемому для явки на заседание, передает корреспондент РИА Новости.

В понедельник Оболонский суд Киева начал рассмотрение по существу дела Януковича. Экс-президент на заседание не явился. Ранее на подготовительном заседании по делу Януковича суд решил, что в случае неявки экс-президента на судебное заседание будет решаться вопрос о рассмотрении дела в заочном режиме. Защита экс-президента настаивает на его участии в судебном заседании в режиме видеоконференции, однако киевский суд отказался направлять в Россию запрос о предоставлении международно-правовой помощи.

"Суд вынужден отложить судебное заседание на 10.00 (совпадет с мск) 29 июня", — сказал в понедельник председательствующий на заседании судья Владислав Девятко.

Коллегия судей приняла решение о переносе судебного заседания после того как государственное обвинение зачитало ходатайство о рассмотрении дела в заочном режиме в связи с тем, что Янукович не является на судебное заседание. При этом суд при рассмотрении данного ходатайства отметил, что уголовно-процессуальное законодательство разрешает принимать решение о рассмотрении дела в заочном режиме лишь после повторной неявки обвиняемого на судебное заседание. В связи с этим было принято решение о переносе заседания.