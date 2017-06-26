Пентагон разрешил военному пойти на гей-парад в форме

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Пентагон разрешил военнослужащему нетрадиционной сексуальной ориентации Натаниэлю Беме принять участие в гей-параде в Сиэтле в военной форме. Об этом сообщают местные СМИ.

Натаниэль Беме числится в ВВС Национальной гвардии. Он поступил на военную службу в 2001 году и долгое время скрывал свою нетрадиционную ориентацию.

"Когда я служил в Ираке, существовала политика "не спрашивай-не говори", и мне, как и многим моим сослуживцам, приходилось молчать", говорит Беме.

По словам военного, он заплакал от радости, когда получил письмо с разрешением надеть на гей-парад форму.

Вооруженные силы США 22 декабря 2010 года официально отменили политику "не спрашивай — не говори", запрещавшей служить в армии тем, кто не скрывал свою нетрадиционную ориентацию.