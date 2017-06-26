МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Главный урок, который Россия и Белоруссия извлекли из имевшего место недавно осложнения двусторонних отношений, — понимание необходимости еще более глубокой интеграции, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко.

В последние два года в отношениях России и Белоруссии возникали осложнения, в частности из-за нефтегазового спора, который был урегулирован в апреле, а также из-за ужесточения Россией пограничного контроля, после того как Минск объявил пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран.

"Если же говорить об уроках наиболее заметных периодов напряженности по отдельным вопросам белорусско-российских отношений, то, на мой взгляд, главным из них является понимание необходимости более глубокой интеграции на основе равенства. Только создание действительно общих рынков может стать залогом недопущения возможных осложнений в будущем", — сказал посол.

По его словам, именно поэтому перед странами сейчас стоит единая задача подготовить предложения, предусматривающие определение цены на газ для Белоруссии с 2020 года с учетом необходимости создания условий по формированию к 1 января 2025 года общего рынка газа.

"Задача эта непростая, требующая выработки осмысленных и многократно выверенных подходов. Работа в этом направлении ведется, но согласованные сторонами ее временные рамки не предполагают выхода на конкретные договоренности ранее следующего года и публичного обсуждения их проектов", — сказал посол.

В апреле нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией, длившийся с 2016 года, завершился подписанием документов, урегулировавших разногласия в этой сфере. Документы были подписаны сразу после заявления "Газпрома" о получении долга от Белоруссии за поставленный в 2016–2017 годах газ в полном объеме — 726,2 миллиона долларов.