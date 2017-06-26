В ДНР заявили, что силовики девять раз за сутки нарушили перемирие

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (209)

ДОНЕЦК, 26 июн — РИА Новости. Украинские силовики девять раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 30 мин и снарядов, заявил в понедельник журналистам представитель министерства обороны ДНР.

"За прошедшие сутки ВС Украины девять раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы пяти населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.

По данным Минобороны ДНР, со стороны украинских силовиков использовались минометы калибром 82 и 120 миллиметров, артиллерия и бронетехника.

"Противник выпустил два снаряда калибром 122 миллиметра, 19 мин калибром 120 миллиметров, десять мин калибром 82 миллиметра. Также было сделано 17 выстрелов из орудий БМП и БТР", — заявил представитель министерства обороны ДНР.

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