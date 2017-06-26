В ДНР заявили, что силовики девять раз за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 26 июн — РИА Новости. Украинские силовики девять раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 30 мин и снарядов, заявил в понедельник журналистам представитель министерства обороны ДНР.
По данным Минобороны ДНР, со стороны украинских силовиков использовались минометы калибром 82 и 120 миллиметров, артиллерия и бронетехника.
"Противник выпустил два снаряда калибром 122 миллиметра, 19 мин калибром 120 миллиметров, десять мин калибром 82 миллиметра. Также было сделано 17 выстрелов из орудий БМП и БТР", — заявил представитель министерства обороны ДНР.
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