Защита Януковича настаивает на его участии в суде в Киеве по видеосвязи

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича снова будет настаивать на его участии в судебном заседании по делу о государственной измене в режиме видеоконференции, заявил в понедельник журналистам перед заседанием суда адвокат экс-главы государства Виталий Сердюк.
Сердюк напомнил, что суд ранее принял решение, которое противоречит европейской конвенции, о выходе Януковича на связь с судом по видеосвязи по Skype. Однако, по мнению адвоката, выход на связь с помощью этой программы грозит тем, что доказательства защиты могут быть потом признаны судом недопустимыми.
В частности, относительно выхода на связь с судом в понедельник адвокат заявил, что все будет зависеть от Оболонского суда Киева. По его словам, Ростовский суд со своей стороны подтвердил возможность выхода на связь, если киевский суд, согласно европейской конвенции, направит документы в Минюст Украины, который направит соответствующие документы в РФ для организации видеосвязи. В таком случае, по его словам, Янукович примет участие в суде по видеосвязи.