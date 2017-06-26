Защита Януковича настаивает на его участии в суде в Киеве по видеосвязи

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича снова будет настаивать на его участии в судебном заседании по делу о государственной измене в режиме видеоконференции, заявил в понедельник журналистам перед заседанием суда адвокат экс-главы государства Виталий Сердюк.

Оболонский районный суд Киева 4 мая приступил к рассмотрению дела Януковича о госизмене. На 26 июня суд назначил рассмотрение дела по существу. Ранее киевский суд отказался направлять в Россию запрос о предоставлении международно-правовой помощи в организации его участия в режиме видеосвязи из Ростовского областного суда РФ. Суд считает возможным выход Януковича на связь по Skype, однако защита выступает против этого.

Сердюк напомнил, что суд ранее принял решение, которое противоречит европейской конвенции, о выходе Януковича на связь с судом по видеосвязи по Skype. Однако, по мнению адвоката, выход на связь с помощью этой программы грозит тем, что доказательства защиты могут быть потом признаны судом недопустимыми.

"Поэтому защита будет настаивать на том, чтобы Виктор Янукович имел возможность выйти и предоставить пояснения по сути дела, согласно международному праву. Также Виктор Янукович намерен принимать участие в допросе первых государственных лиц государства", — сказал Сердюк, общение которого с журналистами транслировал телеканал "112 Украина"

В частности, относительно выхода на связь с судом в понедельник адвокат заявил, что все будет зависеть от Оболонского суда Киева. По его словам, Ростовский суд со своей стороны подтвердил возможность выхода на связь, если киевский суд, согласно европейской конвенции, направит документы в Минюст Украины, который направит соответствующие документы в РФ для организации видеосвязи. В таком случае, по его словам, Янукович примет участие в суде по видеосвязи.