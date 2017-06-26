Суд в Киеве начал рассматривать по существу дело Януковича о госизмене

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева в понедельник начал рассмотрение по существу уголовного дела против бывшего президента Украины Виктора Януковича по обвинению в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости.

На подготовительном заседании по делу Януковича суд решил, что в случае неявки экс-президента на судебное заседание будет решаться вопрос о рассмотрении дела в заочном режиме. Защита экс-президента настаивает на его участии в судебном заседании в режиме видеоконференции, однако киевский суд отказался направлять в Россию запрос о предоставлении международно-правовой помощи.

В зале суда присутствуют адвокаты экс-президента и представители государственного обвинения. Янукович на судебное заседание не явился.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.