В США вышла книга, оспаривающая теорию о "вмешательстве России" в выборы

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Книга "Заговор, делающий Россию козлом отпущения: как ЦРУ и "глубинное государство" сговорились, чтобы очернить Путина" вышла в США, рассказал РИА Новости автор книги Дэн Ковалик.

Книга вышла в июне в издательстве Skyhorse Publishing. Автор — американский журналист, юрист и активист движения за мир, профессор юриспруденции Питтсбургского университета в Пенсильвании.

По словам Ковалика, на обвинения в адрес России во "вмешательстве в выборы в США" следует смотреть в широком контексте российско-американских отношений. Ковалик критикует конфронтацию США и СССР в период холодной войны и пишет, что США в дальнейшем вмешивались во внутренние дела России, нарушали обещания и пытались унизить Москву. По его словам, нынешние разговоры о "российских хакерах" — попытка сделать Москву "козлом отпущения", которая чревата ни чем иным, как новой опасной конфронтацией с Россией.

© Skyhorse Publishing Книга "Заговор, делающий Россию козлом отпущения: как ЦРУ и "глубинное государство" сговорились, чтобы очернить Путина" автора Дэна Ковалика © Skyhorse Publishing Книга "Заговор, делающий Россию козлом отпущения: как ЦРУ и "глубинное государство" сговорились, чтобы очернить Путина" автора Дэна Ковалика

Не видит угрозы России

"Я поддерживал разрядку с Россией, я поддерживаю ее и сейчас. Я вижу в России потенциального союзника и друга. Я не вижу в России угрозы. Я не поддерживаю эту постоянную критику России в США, которая делается в основном демократами для получения политических дивидендов. Я не сторонник (президента США Дональда) Трампа, не голосовал за Трампа, я либерал, склоняющийся к левым убеждениям, но я по-прежнему считаю, что правда есть правда, а ложь есть ложь, и я не поддерживаю использование демократами этого вопроса в качестве дубинки против Трампа. Это приведет или может привести к очень серьезным последствиям, мы можем получить военную конфронтацию с Россией", — сказал Ковалик в интервью РИА Новости.

США обвиняют Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Проигравшие выборы демократы заявили, что публикация писем могла привести к поражению Хиллари Клинтон и победе Дональда Трампа на выборах. Результатов официального расследования власти США не предоставили.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

"Доказательств не будет"

По словам Ковалика, обвинения в адрес России вызывают сомнения по ряду причин — устаревшие методы хакеров, наличие у ЦРУ технологий, "маскирующих" взломы под действия иностранных спецслужб, отказ демократов предоставить ФБР доступ к взломанным серверам. Кроме того, у Ковалика есть подозрения, что взлома Национального комитета Демократической партии вообще могло не быть. Ссылаясь на мнение ветеранов ЦРУ, Ковалик предполагает, что речь может идти об утечке данных изнутри Национального демократического комитета.

"Новый период маккартизма"

По его мнению, никаких доказательств причастности России к взломам так и не будет представлено. "Я не думаю, что вы увидите какие-либо доказательства… Думаю, это вообще уже не про "русский взлом", а про "воспрепятствование правосудию", — сказал Ковалик. По его словам, суть вопроса — были ли "русские хакеры" — уже мало кого волнует, а расследование сосредоточится на том, пытался ли президент Дональд Трамп помешать расследованию. Эти подозрения появились после того, как Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование по "российскому делу".

Ковалик сравнивает нынешнее расследование "российского вмешательства" в ФБР и конгрессе с эпохой маккартизма конца 40-х — середины 50-х годов прошлого века, когда антикоммунистические настроения в обществе и в политической среде нашли выражение в поисках "антиамерикански настроенных граждан". В эпоху маккартизма многие государственные служащие и общественные деятели подверглись репрессиям под предлогом симпатий к коммунизму.

"Настает новый период маккартизма, когда людей обвиняют в потворстве России только за то, что они сомневаются в преобладающих антироссийских настроениях. Очевидно, этот период отличается от предыдущего, но намерения и последствия здесь те же — укротить несогласных, в особенности с внешней политикой США, которая, если смотреть разумно, играет крайне деструктивную роль для нашей страны и для всего мира", — считает Ковалик.

В США никто не верит, что хакеры из России повлияли на выборы

По словам Ковалика, даже если бы "российские хакеры" были виноваты во взломе компьютеров, "никто в США не верит, что это могло бы повлиять на выборы". По его словам, на выборы повлиял Коми, который за 10 дней до голосования объявил о возобновлении расследования против Клинтон по старому делу о несанкционированном использовании служебной электронной почты. Ковалик считает, что "российские хакеры" используются сторонниками Клинтон, чтобы обеспечить ей политическое выживание после неожиданного поражения на выборах.

"Невероятно, но это сработало. Многие люди, похоже, верят в это, они не готовы даже рассматривать другую версию", — сказал Ковалик.

Быть союзником РФ и противостоять вызовам

При этом Ковалик признает, что кампания против России сделала свое дело — помешала президенту Трампу попытаться улучшить отношения с Москвой. "Ругань в адрес России в этом смысле сработала. В результате… у Трампа реально нет выбора, кроме как продолжить старую линию против России", — считает Ковалик.

"В конце концов этот вопрос уйдет. Но я опасаюсь, что никем не оспоренный общий дискурс в отношении России не прекратится", — добавил он. "Я не сторонник Трампа. Я выступаю против почти всех политических предложений Трампа, кроме России. А эта политика фактически остановлена", — пояснил Ковалик.

"Мы сталкиваемся с крупнейшими кризисами, которые когда-либо видело человечество — глобальное потепление, терроризм, распространение ядерного оружия, массовая бедность, постоянные войны. Быть союзником такой страны, как Россия, чтобы противостоять подобным вызовам, — это совершенно разумно" — пишет автор в своей книге. "Американским гражданам, и либералам, и консерваторам, важно противостоять безумию и выступить за внешнюю политику, построенную на разуме и фактах. Ни разум, ни факты не могут оправдать конфронтацию с Россией", — подытоживает он.