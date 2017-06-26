Более 130 человек удалось спасти после кораблекрушения в Колумбии

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Более 130 человек удалось спасти после кораблекрушения в Колумбии, где затонуло прогулочное судно с туристами.

"Были спасены 133 человека, 16 пропали без вести и шесть погибли, таков пока итог кораблекрушения", — говорится в заявлении спасательной службы страны (UNGRD).

Ранее сообщалось о 122 спасенных и 31 пропавшем без вести.

Туристическое судно El Almirante, на котором находились более 150 человек, затонуло в водохранилище неподалеку от города Гуатапе в воскресенье. Идет спасательная операция, военно-воздушные силы Колумбии направили к месту происшествия вертолет, в поисках участвуют водолазы.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос пообещал, что спасательно-поисковые работы будут вестись всю ночь. Он также опроверг информацию, что утонувшее судно имело большую перегрузку из-за числа пассажиров, превышающего установленный лимит. Мэрия Гуатапе со своей стороны сообщила, что в городе объявлен трехдневный траур в связи с трагедией на озере.