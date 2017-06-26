СМИ: США хотят легализовать через ООН вторжения в третьи страны

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Вашингтон планирует добиться включения региональных филиалов "Аль-Каиды"* и "Исламского государства"* в список террористических организаций ООН, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах.

Если предложение получит поддержку, Вашингтон в соответствии с американским законодательством сможет начинать специальные операции на территории третьих стран, отмечают эксперты.

Против предложений США выступают Россия и ряд других стран, в частности, Египет. В Каире считают, что включение в список регионального отделения "Аль-Каиды" укажет на неспособность местных властей справиться с угрозой своими силами. Москва скептически относится к инициативе, поскольку группы террористов, аффилированные с этими организациями, как правило, немногочисленны, и власти в состоянии справиться с угрозой сами, добавляют собеседники издания.

"За счет расширения списка террористических организаций американцы намерены легализовать (прежде всего для самих себя) вмешательство в дела других государств", — отмечается в статье.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН создала внутри Организации контртеррористическое управление. Новый орган возглавил российский дипломат Владимир Воронков.

Основная задача ведомства — международная унификация понятия "терроризм" и создание единого списка террористических организаций и отдельных преступников. СМИ со ссылкой на источники в МИД России сообщали, что Москва сформирует единый список и представит его в управление.

*Террористическая организация, запрещена в России