Часть экипажа с застрявшего в Китае российского судна вернули на родину

ВЛАДИВОСТОК, 26 июн — РИА Новости. Часть экипажа с российского судна "Анатолий Торчинов", который находится в китайском порту, прибыла в РФ, им частично выдали зарплату, рассказал РИА Новости инспектор Международной федерации транспортных рабочих (МФТ) во Владивостоке Петр Осичанский.

Ранее моряки с теплохода "Анатолий Торчинов", почти 2 месяца находящиеся в китайском порту Шидао, обратились в Международную федерацию транспортников с просьбой помочь в репатриации и выплате долгов по зарплате. По данным экипажа, сумма долга составляет 3-4 миллиона рублей. Судовладелец заявлял, что денег у него сейчас нет. Дальневосточная транспортная прокуратура и следствие на транспорте начали проверку.

"Восемь моряков прибыли на родину, еще восемь членов экипажа остались на судне. С ними заключили трудовые договора. Капитан сегодня сообщил, что экипаж обеспечили продовольствием и водой. Это все произошло после того, как истинный судовладелец — Сахалинское морское пароходство – стал заниматься проблемой моряков", — сказал Осичанский.

По его словам, морякам выдали по 400 долларов и купили билеты на родину. Вопрос выплаты остальных денег будет решаться в дальнейшем.