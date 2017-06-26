Часть экипажа с застрявшего в Китае российского судна вернули на родину

ВЛАДИВОСТОК, 26 июн — РИА Новости. Часть экипажа с российского судна "Анатолий Торчинов", который находится в китайском порту, прибыла в РФ, им частично выдали зарплату, рассказал РИА Новости инспектор Международной федерации транспортных рабочих (МФТ) во Владивостоке Петр Осичанский.
"Восемь моряков прибыли на родину, еще восемь членов экипажа остались на судне. С ними заключили трудовые договора. Капитан сегодня сообщил, что экипаж обеспечили продовольствием и водой. Это все произошло после того, как истинный судовладелец — Сахалинское морское пароходство – стал заниматься проблемой моряков", — сказал Осичанский.
По его словам, морякам выдали по 400 долларов и купили билеты на родину. Вопрос выплаты остальных денег будет решаться в дальнейшем.