Спасателей и журналистов призвали покинуть место схода оползня в Китае

ПЕКИН, 26 июн — РИА Новости, Жанна Манукян. Государственное управление Китая по контролю за безопасностью на производстве рекомендовало всем спасателям и журналистам в срочном порядке покинуть место схода оползня в провинции Сычуань из-за угрозы повторного обвала, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Около 11.10 на месте проведения спасательных работ радиолокационные приборы зафиксировали смещение и изменение горных породы, существует большая вероятность второго оползня. Все спасатели и журналисты должны в соответствии с требованием немедленно покинуть место происшествия", — говорится в сообщении телеканала.

Оползень сошёл вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань утром 24 июня, погребя под собой 62 домашних хозяйства.

За прошедшие выходные поступала противоречивая информация о погибших и пропавших без вести.

Агентство Синьхуа в ночь на воскресенье сообщило, что спасатели нашли тела 15 человек. Позже Центральное телевидение Китая сообщило, что спасатели извлекли тела еще 10 жертв. Однако, в понедельник, китайские СМИ пишут о 10 найденных телах в общей сложности, а также 93 пропавших без вести.

В спасательной операции, которая не прекращалась, задействованы более 2,5 тысячи человек.