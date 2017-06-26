Спасателей и журналистов призвали покинуть место схода оползня в Китае

ПЕКИН, 26 июн — РИА Новости, Жанна Манукян. Государственное управление Китая по контролю за безопасностью на производстве рекомендовало всем спасателям и журналистам в срочном порядке покинуть место схода оползня в провинции Сычуань из-за угрозы повторного обвала, сообщает Центральное телевидение Китая.
Оползень сошёл вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань утром 24 июня, погребя под собой 62 домашних хозяйства.
За прошедшие выходные поступала противоречивая информация о погибших и пропавших без вести.
Агентство Синьхуа в ночь на воскресенье сообщило, что спасатели нашли тела 15 человек. Позже Центральное телевидение Китая сообщило, что спасатели извлекли тела еще 10 жертв. Однако, в понедельник, китайские СМИ пишут о 10 найденных телах в общей сложности, а также 93 пропавших без вести.
В спасательной операции, которая не прекращалась, задействованы более 2,5 тысячи человек.