В ЛНР заявили о 13 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 26 июн — РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике заявили о 13 нарушениях "хлебного перемирия" со стороны ВС Украины за сутки.

Ранее Контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сборки урожая, с 24 июня по 31 августа".

"За сутки украинские силовики 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию 122-мм, минометы 120 и 82-мм, гранатометы (СПГ, АГС, РПГ), БМП и стрелковое оружие", — заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

По данным оборонного ведомства республики, огонь велся в районе населенных пунктов Обозное, Крутая Гора, Долгое, Желобок, Сокольники, Калиново, Смелое, Первомайск, Желтое. Всего по территории республики было выпущено 173 снарядов.

"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавил собеседник агентства.

В свою очередь, украинские силовики заявили, что зафиксировали 23 случая нарушения режима тишины в Донбассе за минувшие сутки.

На странице пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook сообщается, что под огнем оказались населенные пункты Павлополь, Авдеевка, Каменка, Луганское, Зайцево, Новоалександровка и другие. Огонь велся из минометов, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и огнестрельного оружия, отмечается в сообщении. В результате обстрелов был ранен один украинский силовик, заключили в пресс-центре.

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