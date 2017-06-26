МЕХИКО, 26 июн – РИА Новости. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос уточнил в воскресенье, что число погибших при кораблекрушении в Колумбии составляет шесть человек.
"К настоящему времени мы имеем информацию о шести погибших, 122 человека выжили и находятся в хорошем состоянии, еще о 31 человеке сообщено как о пропавших без вести", — приводит портал Excelsior заявление Сантоса, прибывшего на место трагедии.
Лидер страны пообещал, что спасательно-поисковые работы будут вестись всю ночь. Он также опроверг информацию, что утонувшее судно имело большую перегрузку из-за числа пассажиров, превышающего установленный лимит. Мэрия Гуатапе со своей стороны сообщила, что в городе объявлен трехдневный траур в связи с трагедией на озере.