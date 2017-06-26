В Аргентине более 10 человек погибли в ДТП между автобусом и грузовиком
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли, 20 получили ранения в результате лобового столкновения пассажирского автобуса с небольшим грузовиком на западе Аргентины, передает агентство Синьхуа.
По его данным, ДТП произошло в провинции Мендоса неподалеку от города Сан-Рафаэль в воскресенье. Большинство жертв, по данным газеты La Nacion
, — танцоры из танцевальной группы Буэнос-Айреса, отмечает агентство.
Пострадавшие были доставлены в больницу.