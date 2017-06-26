В Колумбии число погибших на затонувшем корабле выросло до девяти человек

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Число погибших на затонувшем судне со 150 туристами возросло до девяти, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.
Туристическое судно, на котором находились порядка 150 человек, затонуло в водохранилище неподалеку от города Гуатапе в департаменте Антьокия. Начата спасательная операция, военно-воздушные силы Колумбии направили к месту происшествия вертолет. Мэр города Медельин (административный центр департамента), расположенного к западу от Гуатапе, сообщил об отправке пожарных и водолазов.
Те, кому удалось спастись, сообщили местным СМИ, что судно под названием El Almirante было перегружено и ни у кого из находившихся на борту не было спасательных жилетов.