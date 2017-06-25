Бастовавшие работники Volkswagen Slovakia договорились с дирекцией завода

ПРАГА, 25 июн — РИА Новости, Александр Куранов. Бастовавшие с 20 июня работники братиславского завода Volkswagen и дирекция предприятия в воскресенье вечером пришли к соглашению, что привело к окончанию забастовки, сообщила РИА Новости представитель администрации Луциа Макайова.

"Переговоры дирекции завода и профсоюзной организации были вечером в воскресенье успешно завершены. Достигнута договоренность о подписании нового коллективного договора на двухлетний срок. Тем самым обе стороны решили способствовать обеспечению длительной перспективы для наших работников и для компании", — сказала Макайова.

Профсоюз братиславского автозавода Volkswagen Slovakia 20 июня начал бессрочную забастовку, поскольку 12 раундов его переговоров с администрацией предприятия о повышении зарплаты на 16% не дали результатов. После этого прошли еще три раунда переговоров, и лишь последний из них, состоявшийся в воскресенье, привел к соглашению и прекращению забастовки.

В 2016 году средний размер зарплаты на предприятии составлял (до уплаты налогов) 1,8 тысячи евро в месяц (для вновь поступивших — около 750 евро). В ходе переговоров руководство завода выдвинуло предложение о повышении зарплаты на 4,5% с последующей прибавкой с января 2018 года еще 4,2%.

Однако профсоюз настаивал на выполнении своих требований, обратив внимание администрации, в частности, на тот факт, что за ту же самую работу персонал завода Volkswagen, расположенного в Германии, получает (до уплаты налогов) около 4,5 тысячи евро в месяц.

За остановку конвейеров письменно проголосовали около 8,5 тысячи работников предприятия из общего числа в 12,3 тысячи человек. В дни забастовки на заводе был остановлен выпуск внедорожников и машин класса "люкс", в ограниченном режиме производились лишь машины малых категорий.

Требования бастующих о повышении зарплаты поддержали многие видные политики страны, в частности, премьер Роберт Фицо и председатель парламента Андрей Данко.

По словам Макайовой, новый коллективный договор предусматривает повышение тарифной зарплаты у персонала завода на 4,7% с 1 июня 2017 года, следующее подобное повышение с 1 января 2018 года, а также дальнейшее повышение зарплаты на 4,1% на период с 1 ноября 2018 года по 31 августа 2019 года.

Кроме того, все работники предприятия получат до конца июня этого года одноразовую выплату в размере 500 евро, на один день будет увеличен срок их ежегодного отпуска, а компенсация за первые три дня болезни будет поднята до 40% от размера зарплаты.

Подписанием данного соглашения заканчивается забастовка, с 6 часов утра в понедельник на предприятии полностью возобновляются все производственные процессы, добавила Макайова.

Братиславский завод автоконцерна Volkswagen является уникальным в мире в своей отрасли, поскольку здесь в рамках одного предприятия собирают машины сразу пяти марок: Volkswagen, Audi, Porsche, Škoda, SEAT, причем большинство выпускаемых здесь моделей нигде в мире больше не производится.