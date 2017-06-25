МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Очевидно, что России придется активизировать свою политику на направлении Киева в связи с возможными поставками оборонительного вооружения на Украину из США, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Ранее в воскресенье президент Украины Петр Порошенко заявил, что речь о поставках США на Украину летального оружия пока не идет, и Киев ожидает поставок оборонительного вооружения. Порошенко рассчитывает, что США примут решение о предоставлении Украине "оборонительного оружия" еще в пределах текущего бюджетного года.

"Я не думаю, что это даст какой-то эффект", — ответил Затулин на вопрос РИА Новости, будет ли Россия обсуждать данный вопрос с США и другими гарантами минских соглашений.

"Обсуждать мы, конечно, будем и привлекать к этому внимание тоже. Но мне кажется, мы должны быть готовы к тому, что, несмотря на… обсуждения, это будет происходить, в общем-то, это в "ползучем" порядке уже происходило. То есть очевидно, что нам придется активизировать свою политику на украинском направлении", — отметил парламентарий.

Затулин добавил, что России придется принимать решения в соответствии со своими национальными интересами. "И очень может быть, что это потребует от нас серьезных испытаний", — заметил он.

Депутат подчеркнул, что такие возможные действия нарушают, по крайней мере, дух минских договоренностей. "Если не букву, то дух минских договоренностей это точно нарушает, потому что в минских договоренностях речь идет об отводе вооружений, а не об их поставке", — пояснил он.

Затулин объяснил свою точку зрения на причины таких намерений. "Мне кажется, что это происходит в силу невзыскательности американской администрации, которая не дает себе труда разобраться в происходящем и по-прежнему реагирует на то, что (происходит) на Украине, исключительно по принципу: чем хуже для России, тем лучше. Я имею в виду среднее звено американской администрации. Что касается руководителей Соединенных Штатов (Америки), то они, как известно, сегодня пытаются спастись от обвинений в том, что они "ставленники России", поэтому они позволяют сегодня "шалить" и своим подчиненным, и своим украинским партнерам", — высказал свое мнение Затулин.