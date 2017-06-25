МИД Венгрии: Белоруссия - идеальный мост между западом и востоком Европы

МИНСК, 25 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто считает, что Белоруссия могла бы стать идеальным мостом для сотрудничества между западной и восточной Европой. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.

"Очевидно, что если Европа хочет вернуть себе хотя бы часть утраченной конкурентоспособности, то мы должны улучшать сотрудничество между востоком и западом континента. Возникает вопрос: кто может быть лучшим мостом? Очевидно, что это должно быть государство из центра Европы, к примеру, Белоруссия, которая в этом году председательствует в Центрально-Европейской инициативе, и которая плюс к этому участвует в программе Евросоюза "Восточное партнерство" и состоит в Евразийском экономическом союзе. Поэтому я считаю, что именно Белоруссия является идеальным мостом или идеальным архитектором, строителем моста между Востоком и Западом", — заявил Сиярто.

Он подчеркнул, что "фактически Минск уже стал синонимом надежды на мир на Украине". "Мне кажется, ни одна другая столица не упоминается так часто, когда речь заходит об отношениях между восточной и западной частями Европы", — добавил министр.

Касаясь белорусско-венгерских отношений, он отметил, что у стран "нет никаких открытых политических проблем".

"Мы не любим как-то комментировать или вмешиваться во внутренние дела других стран, мы никогда никого ни в чем не осуждаем. Мы ожидаем, что наши партнеры будут относиться к нам так же. Нам надоели попытки извне оказать влияние на наши сугубо внутренние дела. Если мы не любим политику такого рода, то соответственно, мы ее не проводим в отношении наших партнеров", — сказал Сиярто.