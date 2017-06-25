Депутат Госдумы: США следует убедить Украину выполнять минские соглашения

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. США следует убедить президента Украины Петра Порошенко соблюдать минские договоренности, а не поставлять Украине оружие, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

В воскресенье Порошенко заявил, что речь о поставках США на Украину летального оружия пока не идет, и Киев ожидает поставок оборонительного вооружения. Президент Украины рассчитывает, что США примут решение о предоставлении Украине "оборонительного оружия" еще в пределах текущего бюджетного года.

"Поставляя оружие, псевдооборонительное, они пытаются еще больше разжечь "пожар" бедствия, который полыхает сейчас на территории Украины. Не оружие надо поставлять, а заставить господина Порошенко и его правительство начать выполнять минские соглашения. Вот что необходимо делать… Только тогда какой-то выход из кризиса наметится", — сказал РИА Новости Красов.

"Конечно, нарушают", — ответил депутат на вопрос, нарушают ли такие поставки оборонительного вооружения минские договоренности. "Любые поставки вооружения нарушают минские договоренности, потому что сейчас идет конфликт, и поставками вооружений этот конфликт не исчерпать", — отметил Красов.

Парламентарий сообщил, что если такая возможность представится, российская сторона будет обсуждать с США этот вопрос. "Если такая возможность будет, мы, естественно, с Соединенными Штатами Америки будем этот вопрос обсуждать: то, что единственный путь прекращения конфликта на территории Украины — это соблюдение, неукоснительное соблюдение минских договоренностей, минских соглашений. Мы будем этот вопрос также обсуждать и с коллегами из Франции, Германии, потому что они тоже являются гарантами выполнения минских соглашений со стороны и Украины", — пояснил он.

Депутат подчеркнул, что только путем диалога можно выйти из этого конфликта. "А не нагружая и (без) того уже эту территорию, перегруженную техникой и вооружениями", — заключил он.

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов назвал такие заявления Порошенко "болтовней". "Да это болтовня пустопорожняя… Порошенко много чего болтает в последнее время, чтобы оправдать свою беспомощность", — отметил Шаманов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.