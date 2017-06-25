В Йемене за два месяца от холеры погибли более 1,3 тысячи человек

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Более 1,3 тысячи человек погибли из-за холеры в Йемене с конца апреля текущего года, четверть жертв составляют дети, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"В течение всего двух месяцев холера распространилась практически во всех провинциях Йемена. Более 1,3 тысячи человек погибли, четверть из них — дети", — говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.

ВОЗ также сообщил, что число лиц с подозрением на холеру превысило 200 тысяч человек.

Ранее представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Йемене сообщил, что количество заболевших холерой в Йемене к концу августа может возрасти до 300 тысяч человек.

Холера — острая кишечная инфекция, характеризующаяся поражением тонкого кишечника, рвотой, быстрой потерей организмом жидкости с развитием различной степени обезвоживания вплоть до смерти.