Глава МИД Венгрии обвинил ЕС в лицемерии в вопросах о мигрантах

МИНСК, 25 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто считает, что Евросоюз ведет себя лицемерно в вопросах, касающихся мигрантов. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.

Осенью 2015 года страны ЕС приняли решение о расселении по своей территории 160 тысяч из находившихся на тот момент в Греции и Италии беженцев из Африки. Квоты распределялись пропорционально населению остальных стран ЕС и ряду других факторов.

Польша обязалась тогда принять 7 тысяч человек, Чехия — 1,6 тысячи, Венгрия — 1,3 тысячи, Словакия — 900 человек. В итоге за последние два года Польша и Венгрия не приняли ни одного мигранта, Чехия взяла 12 человек, Словакия — 16.

Еврокомиссия сообщила ранее, что направляет формальные письма Чехии, Польше и Венгрии в рамках процедуры, которая может привести к санкциям против трех стран в связи с отказом принимать беженцев.

"Европейский союз относится к проблеме мигрантов с лицемерием", — сказал Сиярто. По его словам, европейцы позволили "полутора миллионам нелегальных мигрантов попасть на территорию Европы без всякого контроля и регулирования".

"Никто никого не проверял. Мы не знаем, кто эти люди, зачем они пришли, каковы их планы. Очевидно, это огромный риск", — отметил министр.

По его словам, "Европа столкнулась с самой серьезной террористической волной именно сейчас: теракты случаются практически ежемесячно, это просто сумасшествие, это просто неприемлемо".

"Вместо того, чтобы решать проблему, Еврокомиссия выбирает Венгрию, Чехию и Польшу, центральноевропейские страны и шантажирует их, угрожая наказанием. Почему они не занимаются реальными вопросами? Потому что они не обеспокоены сохранить безопасность в Европе? Вместо этого устраивают демонстративную порку тем странам, которые просто открыто говорят о вызовах и угрозах", — сказал глава венгерского МИД.