В Николаеве радикалы забросали Савченко яйцами

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости. Радикалы забросали яйцами в Николаеве депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко, ранее осужденную в России по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованную указом президента Российской Федерации, сообщает в воскресенье местное издание "Никвести".

Ранее неизвестные попытались забросать яйцами Савченко в Одессе.

Инцидент произошел на площади Николая Леонтовича. "Националистически настроенные активисты — представители "Правого сектора" (организация запрещена в России. — Прим. ред.), "Национального корпуса" (созданного на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело. — Прим. ред.) и партии "Свобода" — принялись обвинять народного депутата в том, что она работает на российскую власть и ФСБ", говорится в сообщении.

На месте присутствовали сотрудники полиции, после потасовки туда приехала машина скорой помощи.