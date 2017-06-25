Захарова назвала заявление Макфола об уходе Кисляка "фантомными болями"

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире радиостанции "Говорит Москва" прокомментировала сообщение экс-посла США в России Майкла Макфола о возможном уходе с должности российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка.

"Подобные заявления — фантомные боли Макфола по неудавшейся дипломатической карьере", — сказала Захарова. Она подчеркнула, что вопросы ротации российских послов относятся к компетенции президента России, но никак не "отставного американского чиновника".

Бывший посол США в России Майкл Макфол опубликовал в своем Twitter запись, в которой попрощался с главой российской дипмиссии в Вашингтоне Сергеем Кисляком. "В свете того, что посол Кисляк готовится покинуть посольство России в США, я желаю ему всего доброго", — написал он, добавив, что ему нравилось работать с российским коллегой, даже в тех случаях, когда их мнения не совпадали.

Макфол был послом в Москве в период с 2012 по 2014 год. Сейчас въезд в Россию ему запрещен с формулировкой "за целенаправленный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона". Мария Захарова ранее отмечала, что за годы работы на посту посла в Москве Макфол продемонстрировал "абсолютную профессиональную непригодность".