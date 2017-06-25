В Великобритании число "подозрительных" высоток увеличилось до 60

ЛОНДОН, 25 июн — РИА Новости. Облицовка 60 зданий в Великобритании не соответствует требованиям противопожарной безопасности, говорится в заявлении правительственного департамента коммун и местного управления, распространенном в воскресенье.

Проверка началась после пожара в Лондоне, здания расположены в 25 регионах страны, все они провалили тесты на противопожарную безопасность. Отмечается, что в целом проверка проводится в отношении 600 высотных жилых домов по всей стране.

Ночью 14 июня в Лондоне произошел пожар, загорелся 24-этажный жилой дом Grenfell Tower. Погибли по меньшей мере 79 человек. Скотланд-Ярд в пятницу сообщил новые детали расследования, согласно которым пожар начался из-за холодильника модели FF175BP Hotpoint. Кроме этого, стало известно, что облицовка и теплоизоляция здания не прошли тесты на соответствие нормам противопожарной безопасности.

Здание, в котором произошел пожар, находится не в самом благополучном, хотя и снабженном современной социальной инфраструктурой, районе Лондона — Северном Кенсингтоне. Большинство жильцов дома — выходцы из Африки и стран Ближнего Востока.