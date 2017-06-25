Порошенко заявил, что министр энергетики США посетит Украину в августе

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что министр энергетики США Рик Перри посетит Украину в августе.

"Переговоры с министром энергетики Перри: первая договоренность, что в августе состоится визит в Украину министра Перри. У нас есть, о чем поговорить", — сказал Порошенко в эфире телеканала "Украина".

Президент Украины также заявил, что договорился с министром энергетики США о поставке на Украину по меньшей мере двух миллионов тонн американского угля по конкурентным ценам.

"Вторая позиция — вы знаете, что после захвата украинских предприятий на оккупированной территории мы отказались от покупки угля из оккупированных территорий и для прозрачности этого рынка мы договорились об американском угле из Пенсильвании по конкурентным ценам. Мы будем иметь гарантированные поставки минимум двух миллионов тонн угля, для этого созданы все условия, сейчас должны заключаться контракты", — сказал Порошенко.

В 2016 году антрацит на Украину поступал из двух стран — из России и ЮАР. В России закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов. На фоне продолжающейся торговой блокады Донбасса по итогам первого квартала 2017 года Россия осталась крупнейшим поставщиком угля на Украину. При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки. Ранее глава минэнерго страны Игорь Насалик заявлял, что большинство украинских электрогенерирующих предприятий начали подготовку к импорту антрацита из ЮАР. Ранее в июне организаторы торговой блокады Донбасса заявили, что намерены полностью перекрыть поставки угля из России на Украину.