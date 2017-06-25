Госдеп пока не подтверждает визит Тиллерсона на Украину в июле

Реакция на события на Украине. Июнь 2017 (61)

ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госдепартамент пока не подтверждает заявления президента Украины Петра Порошенко о том, что визит госсекретаря Рекса Тиллерсона на Украину состоится в июле.

"Мы сейчас не можем объявить о каких-либо поездках", — сказала РИА Новости представитель госдепартамента Ноэль Клэй.

Ранее в воскресенье Порошенко заявил, что визит государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Киев ожидается в июле.

Порошенко на прошлой неделе в рамках рабочего визита в США провел встречи с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Тиллерсоном.

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