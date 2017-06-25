Порошенко заявил, что Тиллерсона на Украине ждут в июле

Петр Порошенко и Рекс Тиллерсон в Вашингтоне. Архивное фото

Петр Порошенко и Рекс Тиллерсон в Вашингтоне. Архивное фото

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что визит государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Киев ожидается в июле.

Порошенко на прошлой неделе в рамках рабочего визита в США провел встречи с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Тиллерсоном.

"Мы ожидаем уже в июле визит госсекретаря США Тиллерсона в Киев, где тоже будут продолжены наши наработки в Вашингтоне", — сказал Порошенко в интервью украинским телеканалам, которое транслировалось вечером в воскресенье.

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