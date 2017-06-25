В йеменской мечети повстанцы открыли огонь, погибли четыре человека

САНА, 25 июн — РИА Новости. Четыре человека погибли и трое пострадали при перестрелке йеменских повстанцев-хуситов во время молитвы по случаю праздника Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам) в одной из мечетей провинции Амран, сообщил РИА Новости местный источник.

Провинция Амран находится к северу от столицы Саны, захваченной повстанцами с 2014 года. Инцидент произошел в западной части провинции в муниципалитете Шахара.

По словам источника, один из бойцов повстанческого движения "Ансар Алла" открыл огонь по другому в ходе конфликта, возникшего из-за произнесения лозунгов движения в мечети. После гибели зачинщика стычка продолжилась, в результате чего погибли еще два человека, и трое получили ранения.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года с участием шиитских повстанцев и правительственных сил, и усилия ООН по мирному разрешению конфликта не привели к результатам.