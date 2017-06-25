На Украину за пять месяцев не пустили почти 1,5 тысячи человек из России

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости. Украинские пограничники отказали во въезде из России на Украину почти 1,5 тысячи человек за первые пять месяцев 2017 года, свидетельствуют данные Государственной пограничной службы.

"Отказано (за период с января по май 2017 года — ред.) в пересечении украинско-российской границы во время въезда на Украину 1471 человеку, во время выезда с Украины — 920 лицам", — говорится в ответе Государственной пограничной службы Украины на запрос украинского издания "Апостроф".

Отмечается, что в январе-мае 2016 года во въезде на Украину из РФ было отказано 1728 лицам, во въезде в РФ из Украины – 990.

По данным ведомства, украинско-российскую границу на выезд из Украины за пять первых месяцев 2017 года пересекли больше двух миллионов человек, что близко к показателям за аналогичный период прошлого года.