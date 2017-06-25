Более пяти тысяч жителей Львова собрались на вече из-за проблем с мусором

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости. Свыше 5 тысяч человек собрались на общественное вече во Львове для обсуждения проблемы с мусором после закрытия свалки, сообщает украинская партия "Самопомощь", лидером которой является мэр Львова Андрей Садовой.

В понедельник глава парламентской фракции "Самопомощь" Олег Березюк объявил голодовку, заявив, что Украиной руководят "бандиты, олигархи и лжецы", а в стране начались "тотальные репрессии". В субботу Березюк сказал, что прекращает голодовку, свое решение он пояснил тем, что в воскресенье во Львове будет проведено вече.

"Более 5 тысяч львовян пришли сегодня на площадь Рынок во Львове на общегородское вече", — говорится в сообщении "Самопомощи".

Как отмечается, на площади выступил Садовой, он сообщил горожанам о следующих шагах по очистке Львова от мусора. "Следующий шаг – это обращение всех патриархов: христиан, иудеев, протестантов. Все обратились к президенту (Петру Порошенко), к премьеру (Владимиру Гройсману), чтобы снять эту блокаду", — цитирует Садового пресс-служба.

После закрытия свалки под Львовом в прошлом году из-за пожара, в результате которого погибли люди, город столкнулся с проблемой утилизации бытовых отходов. Городские власти пытались наладить вывоз мусора на свалки других регионов, однако, как заявил мэр Львова, этот процесс был заблокирован со стороны местных властей. Садовой обвинил высшее руководство Украины в "полном игнорировании мусорной блокады Львова", которая, по его словам, грозит перерасти в экологическую катастрофу. По данным СМИ, в пятницу из Львова начали вывозить мусор.