Украинцы, проникшие в ФРГ под видом сирийцев, судятся с немецкими властями

Беженцы в очереди на регистрацию в Пассау, Германия. 16 января 2016 года. Архивное фото

Беженцы в очереди на регистрацию в Пассау, Германия. 16 января 2016 года. Архивное фото

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Административный суд Мюнстера начал рассматривать дело украинцев, получивших в Германии убежище под видом беженцев из Сирии, сообщает Die Welt.

Семья из Украины въехала в ФРГ в сентябре 2014 года, подав заявление на получение статуса сирийских беженцев. Спустя пять месяцев германское ведомство по вопросам миграции подтвердило запрос в письменной форме. Личное собеседование при этом не проводилось.

В результате украинцы попали в приют для мигрантов к западу от Мюнстера, где хвастались, как легко обманули немецких чиновников. Слух об этом постепенно дошел до властей, которые отменили решение о предоставлении убежища.

Тем не менее украинская семья пытается оспорить действия чиновников через суд. "Беженцы" ссылаются на правовой принцип о защите законных ожиданий, согласно которому у граждан должна быть уверенность в том, что власти не отменят однажды принятое решение.

Немецкие юристы признают, что подобная лазейка в законе есть, но действия истцов называют "наглостью". "Исходным пунктом было предоставление ложных сведений, поэтому истец не может ссылаться на защиту правомерных ожиданий", — отметил профессор права Фабиан Виттрек.