Президент ОАЭ впервые за три года показался на публике после болезни

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Правитель эмирата Абу-Даби и президент ОАЭ Халифа ибн Зайд Аль Нахайян впервые за три года появился на публике после болезни на встрече в честь праздника Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам), сообщает агентство Франс Пресс.

На опубликованных в воскресенье государственным агентством ОАЭ WAM фото и видео президент появился сидящим в окружении остальных эмиров и ведущих чиновников. В один из моментов короткой видеозаписи без звука видно, как Халифа ибн Зайд говорит с сидящим по правую руку главой эмирата Шарджа Султаном ибн Мухаммедом аль-Касими и улыбается.

Президент, которому сейчас 69 лет, перенес операцию после инсульта в начале 2014 года и с тех пор исчез из поля зрения, де-факто передав основные полномочия своему сводному брату и кронпринцу Абу-Даби Мухаммеду ибн Зайду.

Государственный строй ОАЭ представляет собой смесь республиканского и монархического строя, при котором семь эмиратов, составляющих федеративное государство, являются абсолютными монархиями, а пост президента ОАЭ занимает руководитель ведущего эмирата Абу-Даби.