В Турции выписали из больницы 12-летнюю россиянку, которую сбил грузовик

АНКАРА, 25 июн — РИА Новости. Двенадцатилетняя туристка из России, сбитая грузовиком в турецкой провинции Анталья, не получила серьезных травм и уже выписана из больницы, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в провинции Анталья, недалеко от курортного города Кемер, грузовик сбил 12-летняюю девочку, которая намеревалась перейти дорогу по пешеходному переходу, протащив ее на капоте несколько метров.

"Девочка прошла осмотр в больнице Кемера, куда ее доставили после ДТП. Серьезных травм и переломов выявлено не было. Россиянка уже выписана из больницы и доставлена в отель", — сообщил собеседник агентства.