В парке аттракционов в США девочка сорвалась с высоты в семь метров

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В парке развлечений "Шесть флагов" возле Нью-Йорка 14-летняя девочка сорвалась с аттракциона, сообщает New York Daily News.

Очевидцы засняли инцидент на видео. "Спасибо людям, которые собрались внизу, чтобы поймать ее, и мужчине, который забрался на дерево, чтобы убрать мешающие ветки", — написала пользователь Facebook Loren Lent, выложившая ролик на своей странице.

Благодаря собравшимся внизу посетителям и работникам парка 14-летняя жительница штата Делавэр после падения с высоты более 7 метров сумела избежать серьезных травм, уточняет New York Daily News. Представители компании "Шесть флагов" заявили, что аттракцион был полностью исправен.