В ЛНР заявили, что силовики навели понтонные переправы на Северском Донце

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (206)

ЛУГАНСК, 25 июн — РИА Новости. Украинские силовики установили понтонные переправы через реку Северский Донец на линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

"По нашим данным, украинские силовики установили понтонные переправы через реку Северский Донец в районе населенного пункта Крымское, прикрываясь заявлениями о якобы оказании помощи в перемещении на противоположный берег местного населения", — рассказал Марочко.

По его словам, украинская сторона планирует использовать переправу для доставки вооружения и военной техники, расположенной в населенном пункте Муратово.

"ВС Украины проводят мероприятия по подготовке к очередной вооруженной провокации в районе Желобка", — уточнил он.

Представитель оборонного ведомства республики уточнил, что подразделения ЛНР придерживаются режима тишины и соблюдают минские договоренности.

"Наши действия нацелены на решение конфликта на Донбассе мирным путем, но в случае обострения обстановки Народная милиция ЛНР оставляет за собой право решительными действиями освободить захваченные киевскими силовиками территории", — подытожил Марочко.

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