В ЛНР заявили, что силовики навели понтонные переправы на Северском Донце

ЛУГАНСК, 25 июн — РИА Новости. Украинские силовики установили понтонные переправы через реку Северский Донец на линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
По его словам, украинская сторона планирует использовать переправу для доставки вооружения и военной техники, расположенной в населенном пункте Муратово.
"ВС Украины проводят мероприятия по подготовке к очередной вооруженной провокации в районе Желобка", — уточнил он.
Представитель оборонного ведомства республики уточнил, что подразделения ЛНР придерживаются режима тишины и соблюдают минские договоренности.
"Наши действия нацелены на решение конфликта на Донбассе мирным путем, но в случае обострения обстановки Народная милиция ЛНР оставляет за собой право решительными действиями освободить захваченные киевскими силовиками территории", — подытожил Марочко.
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