У тихоокеанского побережья Мексики сформировался тропический шторм

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Тропический шторм, которому синоптики присвоили имя "Дора" (Dora), сформировался у тихоокеанского побережья Мексики, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Национальный центр предупреждения ураганов США (NHC).

Шторм был зафиксирован примерно в 265 километрах к юго-западу от мексиканского города Акапулько. Максимальная скорость ветра составляет 65 километров в час. Синоптики не исключают, что в понедельник шторм наберет силу. Ожидается, что шторм пройдет вдоль побережья и принесет в регион проливные дожди.

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.