В Одессе неизвестные сняли мемориальную доску маршалу Жукову

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости. Неизвестные демонтировали в ночь на воскресенье мемориальную доску маршалу Георгию Жукову, которая была установлена на одноименном проспекте в Одессе, сообщает украинское агентство УНН.

В мае местные СМИ сообщили, что коммунальные службы демонтировали памятный знак в честь маршала Жукова в Одессе.

"Неизвестные в Одессе ночью сняли мемориальную доску маршалу Жукову", — говорится в сообщении.

Георгий Жуков — выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Минюст Украины в соответствии с "законом о декоммунизации" принял решение лишить коммунистические партии права быть субъектом политических и избирательных процессов. Компартия Украины в свою очередь направила в министерство юстиции устав и программу для дальнейшей их подачи в Центризбирком и регистрации КПУ как субъекта избирательного процесса. Окружной административный суд Киева 16 декабря 2015 года удовлетворил иск министерства юстиции и запретил деятельность Компартии Украины.