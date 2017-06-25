В ЛНР заявили, что ВСУ выпустили около 90 снарядов за сутки

ЛУГАНСК, 25 июн — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Луганской народной республики 89 снарядов и мин за минувшие сутки, заявил на брифинге представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В минувшую среду контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа".

"Несмотря на принятый с 00 часов 24 июня режим "хлебного перемирия", противник за прошедшие сутки семь раз нарушил режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено восемьдесят девять мин и снарядов", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что ситуация в зоне ответственности Народной милиции существенных изменений не претерпела и остается напряженной. Марочко отметил, что силовики продолжают использовать беспилотники "для ведения разведки и корректировки огня вблизи линии соприкосновения, тем самым игнорируя минские соглашения и принятые на себя международные обязательства".

По данным ополченцев, 24 июня выявлен факт ведения воздушной разведки подразделениями 53-й бригады ВСУ на светлодарском направлении, чтобы выявить позиции Народной милиции ЛНР. "Также отмечена работа беспилотников из состава 80 аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Попасная", — добавил представитель Народной милиции луганских ополченцев.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.