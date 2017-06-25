В ЛНР заявили, что ВСУ выпустили около 90 снарядов за сутки

ЛУГАНСК, 25 июн — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Луганской народной республики 89 снарядов и мин за минувшие сутки, заявил на брифинге представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Несмотря на принятый с 00 часов 24 июня режим "хлебного перемирия", противник за прошедшие сутки семь раз нарушил режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено восемьдесят девять мин и снарядов", — рассказал Марочко.
Он уточнил, что ситуация в зоне ответственности Народной милиции существенных изменений не претерпела и остается напряженной. Марочко отметил, что силовики продолжают использовать беспилотники "для ведения разведки и корректировки огня вблизи линии соприкосновения, тем самым игнорируя минские соглашения и принятые на себя международные обязательства".
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.