Афганские военные освободили от ИГ* район, где был опорный пункт бен Ладена

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Силовики Афганистана освободили от боевиков террористической организации "Исламское государство"* район Тора-Бора, где ранее находился опорный пункт бывшего главы "Аль-Каиды"* Усамы бен Ладена, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство обороны Афганистана.

Бен Ладен в 2001 году прятался от вооруженных сил США в пещерном комплексе Тора-Бора в провинции Нангархар.

"Силы безопасности смогли полностью занять район Тора-Бора и очистить его от всех боевиков. Мы решили создать здесь сильную базу, чтобы боевики ИГ* не смогли вернуть его (район) себе", — заявил исполняющий обязанности министра обороны страны Тарик Шах Бахрами.

Он добавил, что в ходе операции сил безопасности ИГ понесло большие потери.

Ранее сообщалось, что афганские силовики начали операцию по освобождению района Тора-Бора, который захватили боевики ИГ в ходе сражения с талибами.

Усама бен Ладен был уничтожен в мае 2011 года на окраине пакистанского города Абботабад в ходе операции американского спецназа. По завершении экспертиз тело главы "Аль-Каиды" в обстановке строжайшей секретности было захоронено в море.

*Террористическая организация, запрещена в России