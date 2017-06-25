В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили 35 мин и снарядов за сутки

ДОНЕЦК, 25 июн — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по самопровозглашенной Донецкой народной республике 35 мин и снарядов за сутки, сообщил журналистам в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в среду контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа".

"На Донецком направлении по районам восьми населенных пунктов противник выпустил восемь мин калибром 82 миллиметра и 13 мин калибром 120 миллиметров, кроме того применялось вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал Басурин.

По его словам, на Мариупольском направлении украинские силовики выпустили по населенным пунктам два артснаряда и 12 мин.

"Все данные о нарушениях Минских договоренностей мы передали представителям ОБСЕ и СЦКК", — добавил Басурин.

"В район Константиновки отмечено прибытие американских и канадских инструкторов- до 50 человек — для обучения военнослужащих ВСУ ведению наступательных действий по стандартам НАТО", — сказал Басурин.

Он добавил, ссылаясь на данные разведки, что группа иностранных специалистов в ближайшее время будет также работать в районе Мариуполя.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.