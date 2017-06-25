Ассанж призвал американцев создать замену Демократической партии

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж раскритиковал политику истеблишмента Демократической партии США и предложил рядовым демократам создать новую политическую силу. Заявление об этом активист опубликовал в Twitter.

Why the Democratic party is doomed: pic.twitter.com/D3nRzzqgzw — Julian Assange (@JulianAssange) 25 июня 2017 г.

​По словам Ассанжа, элиты лишили партию энергии, сконцентрировавшись на "истерии вокруг России". Привлечение внимания к "связям Трампа с Россией" основатель WikiLeaks считает "политическим тупиком", так как даже сенаторы-демократы, имеющие доступ к данным разведки, вынуждены признать, что доказательств такой связи нет.

Нынешний курс демократического истеблишмента привел к тому, что насущные интересы большинства американцев, связанные с классовым неравенством, здравоохранением и высоким уровнем преступности, оказываются в тени, убежден Ассанж.

Поскольку нынешняя политическая элита не откажется от власти, рядовым демократам необходимо начать действовать и создать новую партию, считает активист. С его точки зрения, использование интернет-технологий и баз данных о политических предпочтениях граждан позволит сделать это быстро и дешево.

На президентских выборах в США в ноябре 2016 года кандидат от Демократической партии Хилари Клинтон потерпела поражение, уступив кандидату от республиканцев Дональду Трампу.

Американские спецслужбы обвиняют Россию в причастности к взлому баз данных Демпартии и передаче информации ресурсу WikiLeaks во время предвыборной кампании. Расследование о "российском вмешательстве" ведут ФБР и обе палаты конгресса США, однако доказательств представлено не было. В Кремле неоднократно опровергали подобные обвинения. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также отрицает какую-либо связь между сайтом и Россией.