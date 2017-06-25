Politico рассказала о "секретном канале" сотрудничества России и США

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. На фоне ухудшения отношений к жизни вернулся "закулисный канал" сотрудничества Москвы и Вашингтона, пишет газета Politico.

"Краеугольный камень мира в XXI веке — позитивные отношения между Россией и США", — гласит один из заветов российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести. В середине июня эта организация заработала впервые с 2005 года: в Вашингтоне прошли технические переговоры. По словам обозревателя газеты Брайана Бендера, встреча продемонстрировала "удивительный новый уровень готовности" двух стран сотрудничать. В то же время мероприятие, по словам журналиста, стало напоминанием о теплых отношениях бывших противников в холодной войне в 90-е годы.

Как отмечает издание, на переговорах рабочие группы обменивались информацией, которая помогла бы определить судьбу военных, потерянных во время конфликтов в период от Второй мировой до холодной войны.

По словам заместителя Минобороны генерала армии Дмитрия Булгакова, комиссия планировала провести переговоры экспертов по войне во Вьетнаме, периоду холодной войны, локальным конфликтам и боевым действиям в Афганистане за период с 1979 по 1989 год.

"Нам нравится думать, что сотрудничество есть только у нас и у NASA", — заметил исполнительный секретарь комиссии, экс-чиновник Госдепартамента Джеймс Коннелл. Космос и контроль над соблюдением договоров о ядерном оружии — редкие направления, где совместная работа активно продолжается. При этом переговоры прошли на фоне обострения напряженности в Сирии и обсуждения конгрессом новых санкций против России.

Работа организации построена на взаимном предоставлении доступа к архивам, подчеркивает обозреватель газеты. Американская команда с 90-х годов ищет информацию, которая могла бы помочь отследить пропавших без вести, в делах КГБ, ГРУ и других советских органов разведки. Российская сторона создала подобную группу в 2015 году, информацию о пропавших россиянах ищут в хранилище национальных архивов в Колледж-Парке (штат Мэриленд).

Ранее в этом году россияне помогли Пентагону обнаружить останки пилота Джона Мамфорда, разбившегося после атаки немецких бомбардировщиков в 1944 году. На прошлой неделе российская делегация сильно продвинулась в попытках выяснить судьбу 1608 военных, все еще числящихся пропавшими без вести на вьетнамской войне: американцам предоставили недавно рассекреченные документы об уничтожении десяти самолетов над северным Вьетнамом. Обращаются за помощью и россияне — важной темой переговоров рабочей группы по холодной войне были 242 солдата, пропавших во время войны в Афганистане, когда США вооружали повстанцев оружием, подчеркивает газета.

"Я никогда еще не видел такого уровня взаимопонимания между нами", — подчеркнул сопредседатель комиссии, генерал в отставке Роберт Фолглсонг. По его словам, переговоры "двигались вперед каждый час", а их участники почувствовали себя как "банда братьев, идущих вместе в одном направлении".