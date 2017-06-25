Под Луганском ураганный ветер повредил более 70 домов

ЛУГАНСК, 25 июн — РИА Новости. Ураган, прошедший в субботу в нескольких районах под Луганском, повредил более 70 домов, сообщили РИА Новости в МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

"В результате ураганного ветра, прошедшего 24 июня по территории Антрацитовского и Краснодонского районов, повреждены кровли 36 домов и хозпостроек в поселке Кошары, 20 домов в поселке Дубовской, 12 домов и четыре железобетонных опоры в селе Власовка, четыре дома и одна деревянная электроопора в поселке Изварино", — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что в этих районах частично отсутствует энергоснабжение. По предварительным данным, никто не пострадал.