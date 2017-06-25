Число погибших при возгорании бензовоза в Пакистане достигло 148

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Число погибших в результате возгорания опрокинувшегося бензовоза на востоке Пакистане увеличилось до 148 человек, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя местной аварийно-спасательной службы.

Ранее сообщалось о 140 погибших и 49 пострадавших.

Пожар произошел в провинции Пенджаб в воскресенье утром. Местные жители собрались у опрокинувшегося бензовоза, чтобы собрать горючее, которое из него вытекло на трассе. По словам очевидцев, некоторые люди курили сигареты, что и могло спровоцировать возгорание. Огнем оказались охвачены десятки автомобилей, включая 75 мотоциклов и четыре машины. К настоящему моменту пожар удалось локализовать.

Как заявил агентству представитель спасательной службы Мохаммад Багар (Mohammad Baqar), личности многих погибших можно будет установить только при проведении экспертизы ДНК.