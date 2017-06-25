Более двух тысяч человек эвакуированы из-за пожара в Испании

МАДРИД, 25 июн – РИА Новости. Более двух тысяч человек эвакуированы из-за лесного пожара, бушующего в провинции Уэльва (автономное сообщество Андалусия), сообщает радиостанция Cadena Ser.
В тушении пожара участвуют 19 самолетов-амфибия и вертолеты, десятки пожарных расчетов. По предварительной версии пожар "был спровоцирован", сообщили местные власти.
В последние недели в районе Пиренейского полуострова стоит жара, столбики термометра в некоторых районах превышают 40 градусов. Неделю назад в пожаре в Португалии погибли 64 человека, более 200 получили ранения.
Hundreds evacuated due to forest fires in southern Spain https://t.co/6P6j0CcG1d pic.twitter.com/erAxquiyl8— Voice of Europe (@V_of_Europe) 25 июня 2017 г.