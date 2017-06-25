Более двух тысяч человек эвакуированы из-за пожара в Испании

МАДРИД, 25 июн – РИА Новости. Более двух тысяч человек эвакуированы из-за лесного пожара, бушующего в провинции Уэльва (автономное сообщество Андалусия), сообщает радиостанция Cadena Ser.

Огонь, вспыхнувший в субботу в муниципалитете Могер, распространился на значительную территорию, в том числе затронул природный парк Доньяна. Эвакуированы постояльцы отеля Парадор в Масагоне, а также полторы тысячи человек из кэмпинга в национальном парке, жители близлежащих ферм и поселков. Часть из них в тех районах, где огонь взят под контроль, уже могут вернуться домой. Частично перекрыто движение на одной из трасс.

В тушении пожара участвуют 19 самолетов-амфибия и вертолеты, десятки пожарных расчетов. По предварительной версии пожар "был спровоцирован", сообщили местные власти.

В последние недели в районе Пиренейского полуострова стоит жара, столбики термометра в некоторых районах превышают 40 градусов. Неделю назад в пожаре в Португалии погибли 64 человека, более 200 получили ранения.

Hundreds evacuated due to forest fires in southern Spain https://t.co/6P6j0CcG1d pic.twitter.com/erAxquiyl8 — Voice of Europe (@V_of_Europe) 25 июня 2017 г.

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