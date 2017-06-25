Путин соболезнует властям Пакистана в связи с пожаром в провинции Пенджаб

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Пакистана в связи с трагическими последствиями пожара в провинции Пенджаб, сообщается на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что число погибших от возгорания бензовоза в Пакистане увеличилось до 140.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в провинции Пенджаб. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на выздоровление всех пострадавших", — говорится в телеграмме, адресованной президенту Пакистана Мамнуну Хусейну и премьер-министру Пакистана Навазу Шарифу.

Пожар произошел в провинции Пенджаб. Местные жители собрались у опрокинувшегося бензовоза, чтобы собрать горючее, которое из него вытекло на трассе. По словам очевидцев, некоторые люди курили сигареты, что и могло спровоцировать возгорание. Огнем оказались охвачены десятки автомобилей, включая 75 мотоциклов и четыре машины. К настоящему моменту пожар удалось локализовать.