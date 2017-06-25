В ЛНР сообщили, что Украина выдает курсантов за пленных ополченцев

ЛУГАНСК, 25 июн — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко обвинил СБУ в том, что они выдают курсантов Харьковского национального университета ВД за пленных военнослужащих Народной милиции ЛНР.

Ранее в ЛНР опровергли сообщения украинских СМИ о задержании диверсионной группы Народной милиции ЛНР у линии соприкосновения в районе Желобка в Донбассе.

"Украинские спецслужбы выдают курсантов Харьковского института МВД (Харьковский национальный университет ВД — ред.) за военнослужащих народных республик, попавших в плен, которые впоследствии дают признательные показания на видеокамеру с заранее подготовленным текстом, при скрытых лицах и с изменением голоса", — рассказал журналистам Марочко.

По его мнению, такими акциями СБУ и командование ВСУ пытаются поднять боевой дух украинских военнослужащих на передовой, а также скрыть случаи дезертирства и оставления позиций в своих подразделениях.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.