В Киеве утверждают, что Донбассу грозит техногенная катастрофа

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости. Городу Торецк на подконтрольной Киеву территории Донецкой области грозит техногенная катастрофа из-за затопления двух неработающих шахт, сообщает украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК).

"Из-за затопления шахт имени Артема и "Южной" на поверхность поднимается газ метан, который попадает в подвалы жилых и производственных зданий, что может привести к взрывам и отравлению людей", — говорится в сообщении СЦКК, размещенном на странице пресс-центра военной операции в Facebook

Как отмечается, вода попадает в подземные выработки из-за повреждения участка водовода "Горловка-Торецк", по подсчетам коммунальных служб Торецка на землю ежедневно вытекает около 15 тысяч кубометров воды. Вследствие этого, жители получают воду только два часа в сутки. По словам мэра Торецка Юрия Евсикова, в городе в любой момент может возникнуть эпидемия инфекционных заболеваний. При этом отмечается, что обследовать и отремонтировать водовод можно за два-три дня, но ополченцы не дают гарантий безопасности на время выполнения ремонта.

Также техногенная катастрофа может грозить поселку Новгородскому, расположенному поблизости Торецка. "На местном фенольном заводе уже давно необходимо провести работы по укреплению противоаварийной защиты дамбы шламонакопителя. На сегодняшний день в этом искусственном резервуаре собралось почти 33 тысячи тонн жидких отходов, содержащих фенол, нафталин, формальдегиды, серную кислоту, нефтепродукты и другие химические соединения, образовавшиеся в процессе работы предприятия", — говорится в сообщении.

По данным СЦКК, уровень жидкости в накопителе скоро может достичь критической отметки. "Переполнение шламонакопителя может привести к разрушению дамбы, и тогда ядовитый поток хлынет на ближайший поселок Новгородское, затем попадет в реки Кривой Торец, а дальше в Северский Донец, который является одним из немногих источников питьевой воды для всей Луганской и части Донецкой области", — добавили в СЦКК,

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