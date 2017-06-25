В Китае казнили трех наркоторговцев

ПЕКИН, 25 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Три человека, ранее признанные виновными в незаконном обороте наркотиков, были казнены в Китае, сообщил народный суд средней ступени города Хуэйчжоу в провинции Гуандун на юге страны
Третий был задержан в 2014 году на скоростной трассе в Гуанжчоу, когда пытался подкупить сотрудника полиция. В его машине нашли 7,5 килограмма метамфетамина.
Смертный приговор был одобрен Верховным народным судом Китая.
Приговор всем троим был приведен в исполнение 22 июня.
Смертная казнь в Китае предусматривается по многим статьям Уголовного кодекса, в подавляющем большинстве случаев — за незаконный оборот наркотиков.